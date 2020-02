Tempête "Ciara" sur la Haute-Corse : 197 km/h en rafales à Cagnano

Ainsi, ce lundi à 17 heures, on a relevé 110 Km/h et 197 km/h en rafales à Cagnano et 90 Km/h et 143 Km/h en rafales à l’Ile Rousse.

En cette fin d'après-midi de lundi, les vents d'ouest sud-ouest continuent de souffler violemment avec des rafales de 150 à 200 km/h de la Balagne au Cap Corse et vers Sagro.

Ces vents violents devraient perdurer la nuit prochaine et jusqu'en début de matinée de mardi. Les rafales atteignent et dépassent temporairement les 200 km/h.

Sur la région bastiaise, au cours des prochaines heures, le vent se renforce. Les rafales ponctuelles atteignent en soirée de lundi et dans la nuit 130 à 160 km/h.

Ces vents devraient faiblir progressivement mardi en fin d'après-midi.

Le préfet a activé le Centre Opérationnel Départemental pour coordonner les opérations de sécurité et de secours.





Conséquences

L’activité portuaire sera suspendue ce mardi toute la journée dans les ports de Bastia et d’Ile Rousse.

S’agissant du trafic aérien, lundi, tous les vols à destination de Calvi ont été déroutés sur l’aéroport de Bastia-Poretta et les vols aux départs de Bastia sont suspendus jusqu’à mardi en milieu de matinée, au plus tôt. Il est fortement recommandé de se rapprocher des compagnies ariennes pour plus d’informations.

La circulation des véhicules de transport en commun de personnes et la circulation de véhicules de transport de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes est interdite pour raisons de sécurité sur l’ensemble du réseau routier de la Haute-Corse du lundi 10 février 2020 à minuit jusqu’au mardi 11 février 2020 à minuit.



Le service des transports scolaires sera interrompu demain toute la journée. Les établissements scolaires accueilleront les élèves.