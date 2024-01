Téléporté d'Ajaccio : les travaux débutent ce lundi par la station du Stiletto

« Ajaccio est un territoire qui connaît un développement exponentiel notamment dans sa partie nord avec une urbanisation pas toujours maîtrisée par la puissance publique. Je rappellerais que ce téléphérique ne vient se substituer à aucun autre moyen de transport. C’est un outil de mobilité qui s’ajoute à un panel que nous voulons de plus en plus large comme les transports en commun, les vélos, le covoiturage » rappelait Stéphane Sbraggia, le président, lors du conseil communautaire de la CAPA le 5 octobre dernier, pour justifier une dernière fois ce choix, qui avait été longuement débattu avec ses détracteurs.

Après donc des mois de débats au sein du conseil municipal, et in fine l’approbation de l’enquêteur public le 5 septembre dernier ainsi que la déclaration d’utilité publique publiée au mois de décembre 2023, le chantier du futur téléporté, va véritablement démarrer ce lundi 22 janvier avec les premiers coups de pioche, concernant la construction de la future station du Stiletto, qui desservira le nouvel hôpital d’Ajaccio. Les travaux de la station du Stiletto débuteront ainsi sur le parking du Palatinu par l’installation du chantier. Une palissade sera apposée pour le fermer hermétiquement. L’impact des travaux devrait être relativement neutre pour les résidents. Cette station sera certainement l’une des plus fréquentée puisqu’elle sera à proximité de l’hôpital, du Palatinu, du collège et du stade du Stiletto. Cette station sera disposée en hauteur afin de situer les quais au niveau de l’actuel stade permettant ainsi une desserte piétonne à plat de l’hôpital. Cette disposition permettra le survol de la route desservant le Palatinu et le collège ainsi que le libre passage des usagers d’un quai à l’autre.





Débuts des travaux de la station de Mezzavia dans la foulée

Une semaine plus tard, le 29 janvier,ce sont les travaux de la station de Mezzavia, qui débuteront sur le parking communal. Disposée en bordure de la RT22 et connectée de ce fait au réseau de transport urbain, la station de Mezzavia desservira un pôle d’habitations et d’activités économiques particulièrement important avec la proximité de commerces à fort potentiel. Ce sera ensuite, respectivement en avril et en mai, le début des travaux des stations de Saint-Joseph et du Mont San Angelo.

Pour rappel, la préfecture avait publié, le 5 septembre dernier, le rapport d'enquête publique relative au futur téléporté à Ajaccio, ainsi que les conclusions motivées du commissaire-enquêteur. Le chargé de l'enquête avait tiré les enseignements des contributions de la population (près de 5 000 avis recueillis) et a passé en revue les aspects du projet. Au vu de ces éléments, l'enquêteur Gérard Perfettini avait décidé d'émettre un avis favorable aux trois volets de la procédure : la déclaration d'utilité publique qui doit être délivrée par la préfecture et sans laquelle il ne pouvait être procédé aux expropriations nécessaires, l'enquête parcellaire qui détermine la cessibilité des terrains concernés et la mise en compatibilité du PLU avec le projet.

L’enquêteur avait d’autre part émis deux réserves avec d’abord la recommandation de réaliser une piste cyclable et la mise en service d’un bus en site propre depuis le centre-ville jusqu’à Saint-Joseph. La 2e réserve concerne la capacité du parking prévu à proximité de la gare Saint-Joseph qui doit être porté à 500 places. Des réserves que la présidence de la CAPA avait souhaité prendre en compte et lever à la faveur de la délibération votée en ce sens en octobre, sans surprise à la majorité : « Ces réserves vont dans le sens de la politique globale d’aménagement que nous proposons. On nous dit que le parking n’est pas suffisant, donc cela sous-entend que ce moyen de transport pourrait encore plus être utilisé qu’on ne veut bien le penser et concernant la deuxième réserve de la voie de bus, c’est exactement ce que nous souhaitons faire ».

Un projet qui a vu son coût augmenter du fait de l’inflation depuis les premières études de marché qui devrait passer les 45 millions d’euros financés à 70% par le Plan de financement spécifique et exceptionnel mis en place par l’État (PTIC) et dédié à des projets structurants et innovants. Une première enveloppe de 8 millions d’euros, sous la forme d'un avenant financier, avait été débloquée en fin d’année 2023 pour permettre le démarrage des travaux.