Taxe foncière : une décennie de hausse continue pour les communes corses

Propriétaires de biens immobiliers, attention si vous ne l’avez pas déjà fait, il ne vous reste plus longtemps pour vous acquitter de votre taxe foncière. La campagne de collecte de cet impôt prend en effet fin le 20 octobre minuit pour ceux qui payent en ligne et même ce mardi pour ceux qui utilisent encore un autre mode de paiement. Et mieux vaut éviter d’être en retard : une pénalité de 10% sur la somme due sera appliquée si le paiement est effectué 45 jours après la date de mise en recouvrement. Hasard du calendrier c’est aussi ce mardi que l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI) a publié son 18ème rapport annuel de l’Observatoire national des taxes foncières dans lequel elle s’intéresse à l’augmentation de cet impôt entre 2013 et 2023 et note une augmentation moyenne de +32,9%.



Au point que le taux moyen de taxe foncière 2023 sur l’ensemble du pays s’établit aujourd’hui à 40,36%. « Pour la première fois depuis sa création, le taux moyen de taxe foncière dépasse 40% », regrette l’association en expliquant ce bond par plusieurs facteurs. L’UNPI appuie ainsi tout d’abord sur le fait que la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales entraine une « augmentation corrélative et inédite du montant de la taxe foncière ». Par ailleurs, elle constate aussi une multiplication des taxes locales, comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la taxe Gemapi, pour la prévention des inondations. Enfin, la revalorisation annuelle des valeurs locatives, qui a connu des niveaux jamais atteint depuis la fin des années 1980, est aussi pointée comme l’une des raisons majeures de ces augmentations inédites des taux de taxes foncières.



Si Paris est bien sûr l’une des villes les plus touchées par cette tendance avec +83% du taux d’imposition entre 2013 et 2023, la plupart des communes corses ont elles aussi connu une augmentation plus ou moins importante sur la période. Ajaccio a par exemple vu sa taxe foncière s’accroitre de + 46,1% entre 2013 et 2023, jusqu’à afficher un taux d’imposition de 30,65% en 2024, quand Bastia a connu une évolution de +27,3%, amenant le taux à 36,58 en 2024. Mais si l’augmentation semble avoir été contenue dans les deux plus grandes communes de l’île, dans certaines localités du rural la taxe foncière a en revanche explosé et la flambée dépasse même +80 % pour 9 communes de l’île. Entre 2013 et 2023, Santa Reparata di Moriani a ainsi vu sa taxe foncière augmenter de +83,5% (taux de 29,9 en 2024) ; Verdese de +87,1% (taux de 29,9 en 2024) ; Sorbollano de +89,1% (taux de 25,25 en 2024) ; Coggia de +92,7% (taux de 29,97 en 2024) ; Serra di Scopamène de +94,9% (taux de 18,38 en 2024) ; Altagène de +120,9% (taux de 31,52 en 2024) ; Conca +121,1% (taux de 39 en 2024) ; Ortale de 131,1% (taux de 42,9 en 2024) ; et surtout Popolasca de +202,3% (taux de 63,9 en 2024).



Selon les prévisions des Finances Publiques, en 2024 le montant total de la taxe foncière devrait être de 150 519 054 € en Corse-du-Sud et de 126 298 865 € en Haute-Corse. Il était de 236 millions d’euros sur l’ensemble de l’île en 2022.