Tata Steel Chess : Marc’Andria Maurizzi gagne de nouveau et creuse l’écart

Le ciel des Pays-Bas convient aussi à Marc'Andria Maurizzi.Après le Mexique où il a obtenu le titre mondial voilà qu'ili vogue vers un incontestable succès dans le Tata Steel Chess des Challengers qui se déroule jusqu'au 28 janvier à Wijk aan Zee.Ce vendredi sa cavalcade victorieuse, seulement interrompue par une journée de repos, a repris de plus belle.Le jeune bastiais a, en effet dominé, le grand maitre néerlandais de 22 ans Liam Vrolijk et conforté ainsi sa belle place de leader de l'épreuve que plus personne ne peut plus vraiment lui contester.Samedi, Marc'Andria se mesure au Belge Daniel Dardha. Il terminera la compétition face à Erwin L'AmI.Oui, pour Marc’Andria Maurizzi tous les voyants sont désormais au vert dans une compétition, premier,mobilise l'attention du monde des échecs actuellement.