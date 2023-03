Tallone : Une soirée cabaret avec jazz et bossa nova

« Ce sera sous forme de cabaret avec jazz et bossa nova » précise Fabienne Marcangeli qui sera accompagnée sur scène par Gilles Cianfarani au piano, Philippe Leiba à la contrebasse et Laurent Gueirard à la batterie. « On va interpréter des standards et des arrangements que j’ai faits ».



Un concert du Novu Quartet c'est une pétillante ballade musicale inspirée du répertoire des standards de jazz et des standards brésiliens, avec des arrangements personnels, chantés en plusieurs langues dont la langue corse. Fabienne se réjouit de telles initiatives comme celle de Tallone car de nombreux festivals de jazz ont disparu en Corse. Heureusement restent des irréductibles comme « Jazz in Aiacciu » ou le festival de Calvi auquel elle participera d’ailleurs en juin prochain avec son « Le jazz de Jeanne ». Autre rendez-vous important pour l’artiste, en avril, elle se produira avec les frère Philippe et Christophe le Van à Pierrevert, près de Manosque.

Autodidacte, Fabienne Marcangeli a grandi avec le jazz, fréquentant les divers festivals et se décidant à monter sur scène tout en se perfectionnant dans ce domaine et chantant en plusieurs langues dont le corse grâce aux traductions de poètes insulaires. Elle s’est produite dans des festivals, parmi lesquels Jazz in Marciac (2014), Wolfi Jazz Festival (2013), Calvi Jazz Festival (1992-2014), Jazz in Aiacciu (2014), Jazz sous les Arbres (2017), les Musicales de Bastia (2011 et 2020) etc...



Elle a fait partie de diverses formations avec les frères Le Van, David Dupeyre, Mourad Benhamou, Mathias Szandai, William Chabbey, Nicolas Folmer et a joué aux côtés de Georges Harvanitas, Luigi Trussardi, Manhu Roche, Eric Legnini, Dominique Di Piazza, et d'autres jazzmen de la scène internationale.

En 2011, elle a sorti son premier album The Lovebird avec les jumeaux Le Van.

« Beaucoup de jeunes s’intéressent au jazz aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de scènes actuellement sur l’île » déplore-t'elle.



Fabienne sillonne aussi Corse et continent avec ce très beau spectacle sur Jeanne Moreau : Le jazz de Jeanne. « On a créé ce spectacle en 2020, au sortir du 1er confinement. Et on l’a déjà joué une dizaine de fois sur scène. On l’a adapté aussi pour les médiathèques dans une formation à trois : un guitariste, le comédien Daniel Delorme et moi-même. »