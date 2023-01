Talasani : Un conducteur en fuite après un accident qui a fait 6 blessés légers

V.L. le Samedi 7 Janvier 2023 à 20:30

Un accident impliquant une voiture et un fourgon est survenu ce samedi 7 janvier vers 19h30 sur la RT10 à Talasani.

Pour une raison que l'enquête devra déterminer, les deux véhicules se sont percutés et ont fini leur course dans un fossé. Le choc a fait 6 blessés légers qui ont été pris en charge par les sapeurs pompiers. L'automobiliste au volant de la voiture a pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour le retrouver et établir les circonstances exactes de l'accident.