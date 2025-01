Tags en hommage à Massimu Susini : quatre militants de Core in Fronte relaxés

Quatre militants du mouvement indépendantiste Core in Fronte ont été relaxés ce mardi par le tribunal correctionnel de Bastia. Ils étaient poursuivis pour des tags réalisés en septembre 2023 sur un abribus, un local poubelle et des murs des communes d'Oletta et de Patrimonio. Parmi les inscriptions relevées, on pouvait lire « Mafia Fora », « A Droga Fora » et « Massimu sempre vivu », un hommage au militant assassiné en 2019 à Cargèse.



Le parquet avait requis 140 heures de travail d'intérêt général à réaliser dans un délai de 18 mois, ainsi qu'une amende de 800 euros pour le refus de prélèvement biologique contre trois des prévenus. Une interdiction d’exercer des fonctions publiques avec sursis avait également été demandée à l’encontre de ceux disposant d’un mandat électif.



La relaxe a été prononcée « pour défaut d’imputabilité », mettant fin à une procédure que le mouvement Core in Fronte a qualifiée de « provocatrice ».

Le parti a réagi sur les réseaux sociaux en dénonçant une affaire « qui n’aurait jamais dû exister » et en réaffirmant son soutien à la mémoire de Massimu Susini avec les slogans « A Massimu », « A Droga Basta » et « A Mafia Fora ».