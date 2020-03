Taekwondo : la Bastiaise Pauline Audren sur le podium aux championnats de France

Les championnats de France « Espoirs » de Bourges regroupaient près de 300 compétiteurs, dont les meilleurs Français dans chaque catégorie, avec notamment les combattants des équipes de France masculines et féminines « Espoirs » ainsi que les élites régionales.

Pauline Audren était alignée en catégorie -73Kg. Pour son premier combat, en quart de finale, elle avait comme adversaire une licenciée en Ile de France. Pauline a fort bien négocié ce 1er combat en s’imposant sur le score de 14 à 10. En ½ finale, elle trouvait alors sur sa route Mouna Ouassou, d’Ile de France également, une adversaire coriace et très expérimentée. Malgré un combat très disputé, Pauline s’inclinait sous le score 23 à 7 mais prenait une belle 3ème place, synonyme de podium.

Lors de ces championnats le CTB d’Olivier Santarelli, alignait aussi Dumenicu Franceschi, en catégorie masculin -63Kg. Le jeune homme était éliminait au 2ème tour contre le champion de France et membre de l’équipe de France Khalid Aboulhass.

Autre combattante en lice pour le club bastiais : Lou Neuville, en catégorie féminine - 49Kg. Malgré une belle lutte, elle s’inclinait au premier tour face à la vice-championne de France. Enfin, Francesca-Maria Franceschi, en catégorie Féminine -62Kg, s’imposait au premier tour avant la limite mais perdait en ¼ contre la future championne de France.





« Ces championnats de France étaient très relevés » souligne le coach Oliver Santarelli, «malgré cela, notre club s’est bien comporté. Le résultat de Pauline est une performance à ce niveau de la compétition car la préparation reste compliquée sur notre Ile. Ici en effet il n’y a pratiquement pas ou plus de combattant juniors et seniors associé à un calendrier national dépourvu d’Opens Nationaux ce qui complique fortement la préparation. De leur coté Dumenicu et Lou sont en apprentissage et toutes les compétitions restent formatrices, tant sur le plan sportif que mental. Pour Francesca-Maria c’est dommage il y avait la place de faire un résultat mais cela ne remet pas en cause son parcours en équipe de France. Il faut juste se dite qu’il faut se remettre au travail car c’est dans les défaites que l’on construit ces futures victoires ».



Avec ces bonnes prestations et cette nouvelle médaille, le Centre Taekwondo Bastia confirme sa politique de développement et de formation des jeunes mise en place par son responsable et entraineur Olivier Santarelli.

La jeune équipe séniors de CTB, Francesca-Maria et Lou, se rendra ce 15 mars à l’Open G2 de Lommel en Belgique. « L’occasion de gagner encore en expérience et franchir un palier supplémentaire » déclare O.Santarelli.