Taekwondo : Francesca-Maria Franceschi du CT Bastia vice-championne de France Elite

Francesca-Maria Franceschi participait le 4 février dernier aux Championnats de France Seniors Elite à Mulhouse. La jeune championne du Centre Tae Kwondo Bastia a terminé sur la 2e marche du podium, devenant ainsi vice-championne de France.

« C’est historique pour notre discipline », souligne Olivier Santarelli, responsable et entraîneur du club. « Elle loupe la 1re marche en raison d’une blessure, mais sa performance est magnifique tant sur le plan mental que sur le plan sportif. En effet Francesca-Maria a dû s’adapter tout d’abord à une blessure au genou qui l’a contrainte au repos une semaine avant l’échéance la privant d’une préparation optimale pour le niveau d’un tel événement, mais également à devoir gérer le tactico-technique et le physique pendant toute la compétition ».





Après cinq beaux combats contre des adversaires de très haut niveau, elle a rencontré en finale Ines Mehnana, championne de France 2021-2022 en -67kg qui a participé au dernier Championnat d’Europe au mois de mai 2022. « Une adversaire coriace et d’expérience » souligne Olivier Santarelli. « Francesca-Maria a remporté le 1er round sur le score sans appel de 13 à 4. Mais à la reprise du deuxième round, à la 30e seconde, sur une phase de corps à corps, Francesca-Maria retombe mal et se fait une entorse de la cheville. Elle essaiera de terminer le round, mais les points défilant, un troisième round s’en suivit. En tant qu’entraîneur j’ai finalement décidé de jeter l’éponge, car mon unique priorité a été de garder son intégrité physique. Cela restera toujours mon unique priorité au détriment du résultat et même si elle est passée à un rien du titre. Je sais au vu de cette compétition que ce n’est que partie remise. Avec cette nouvelle médaille en catégorie senior, Francesca-Maria entre dans l’histoire en devenant l’athlète la plus titrée de corse dans cette catégorie avec 3 médailles consécutives, 2 bronzes et 1 argent. C’est mémorable. Je dois saluer aussi son investissement sans limite pour notre club ».