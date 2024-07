TPE du Pays Ajaccien : une réunion d’information pour mieux les aiguiller

Une quarantaine d’entrepreneurs ont répondu à l’appel de la CAPA, de l’ADEC, de la CCI et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Corse-du-Sud, ce vendredi, à la capitainerie du port Charles Ornano d’Ajaccio. Une réunion, qui avait pour objectif, d’accompagner, d’appuyer la création et le développement des entreprises du Pays Ajaccien, comme l’explique Christophe Mondoloni, conseiller communautaire au numérique notamment : « L’objectif, c’est de fédérer tous les acteurs qui interviennent dans le Pays Ajaccien afin de les accompagner efficacement et d’organiser les voies et moyens pour que toutes les informations parviennent aux entreprises de notre territoire. À l’instar du cyberplan, que nous avions organisé il y a deux mois, nous avions eu connaissance de ce chiffre effarant : 87% des chefs entreprises n’ont pas le temps de voir arriver le danger d’une cyberattaque et n’en ont réellement conscience. Le but de cette réunion est de présenter à ces TPE, les différentes mesures d’aides que l’on peut trouver. Il y a 9 500 entreprises installées dans le Pays Ajaccien. C’est un chiffre éloquent. Nous devons travailler avec l’ADEC, la CCI, et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, pour faire connaître tous les dispositifs auxquelles elles ont droit, mais elles ne sont pas au fait ».



Cette rencontre, organisée en partenariat avec l’Adec, la CCI d’Ajaccio et de Corse-du-Sud et la Chambre de métiers et de l’Artisanat de Corse, vise notamment à permettre aux très petites entreprises qui composent essentiellement le tissu économique du Pays Ajaccien, un accès à l’ensemble des mesures d'aides auxquelles elles ont droit. Les TPE, contrairement aux plus grandes entreprises, ne sont pas suffisamment en connaissance de toutes les opportunités qui leur sont offertes en matière de soutien économique, faute de temps et d’information. Avec ce genre de réunion d’information, la CAPA espère aiguiller plus efficacement les entreprises de son territoire. « La CAPA est là pour orienter, pour organiser ce carrefour avec l’ensemble des opérateurs. L’ADEC a des dispositifs d’aides divers et variés, et ces réunions permettent de les faire connaître. Ce sont des aides qui peuvent concernées aussi bien la création d’entreprise, que le développement de ces TPE, ou l’innovation. Les aides sont multiples, nous sommes là pour mettre tout le monde en contact », poursuit Christophe Mondoloni.Des aides qui concernent également des secteurs aussi divers que variés, même si certains d’entre eux bénéficient de dispositifs plus importants, afin d’encourager les porteurs de projet : « L’agritourisme, qui est très présent en Sardaigne, par exemple, est un secteur que nous aimerions développer, avec à la fois une aide à la production, mais également à l’hébergement au sein des exploitations agricoles. C’est un secteur qui a du sens, et qui n’est pas encore totalement exploité chez nous ».Après la réunion, certains responsables des TPE présentes ont également pu rencontrer des chargés d’affaires de l’ADEC, dont le Président Alexandre Vinciguerra, était également présent, afin de pouvoir approfondir les dispositifs au cas par cas. Une initiative saluée également par Stéphane Sbraggia, Maire d’Ajaccio et président de la CAPA : « Le développement économique est un pilier essentiel de l'attractivité du Pays Ajaccien. Nous travaillons étroitement avec les acteurs économiques pour construire ensemble un territoire dynamique et prospère pour nos enfants. L’agglomération est entrée dans une phase de mutation et c’est à nous, responsables politiques, d’indiquer le sens et la direction que nous entendons prendre. »