Sylvie Lezier, la magicienne de la photographie

Sylvie Lézier c'est l'histoire d'une passion, celle de la photographie. A peine dix ans après son installation comme photographe professionnelle, elle reçoit le sésame de Meilleur ouvrier de France (MOF) en photographie d'art pour une série de 7 clichés imposés.



C'est à force de travail que la photographe a réussi là où elle avait échoué 4 ans auparavant. Elle aime d'ailleurs le rappeler : "Il faut toujours persévérer, la première fois que je me suis présentée c'était pour essayer. Des amis participaient et je me suis dit pourquoi pas ? Je n'étais pas réellement prête en fait. Quatre ans plus tard me voilà avec cette médaille autour du cou. Gagner ce prix ça a été une grosse surprise pour moi."



Pendant plus d'un an elle a consacré des heures à la réalisation de photos aux caractéristiques très techniques : celle d'une femme noire, d'un motard, d'un jeune enfant dans des cages de football, d'un couple de marié, de jumelles ou encore d'enfants.





Parmi les 7 photographies présentées, l'une d'entre elles affiche Anna-Maria, une enfant aux cheveux blonds qui n'est rien d'autre que sa petite fille.



C'est à force de travail, de patience et de confiance en soi que l'artiste insulaire a réussi à s'imposer parmi les plus grands en gagnant plusieurs prix comme celui de meilleure portraitiste de France.

Pour Sylvie Lezier, le concours MOF est bien plus il "représente dix années de carrière, d'espoir et un grand accomplissement personnel" , raconte-t-elle.

Son savoir-faire, l'insulaire le transmettra à des personnes qui ont "envie d'apprendre", comme le prévoit le statut de MOF.



Mais Sylvie Lezier ne s'arrête pas là. La photographe toujours en quête de défis à accomplir, se lance un nouveau challenge en 2020 : devenir Meilleur ouvrier de France en photographie industrielle.

Elle sera aussi en lice pour la coupe du monde de photographie en mars prochain à Rome.

A suivre…