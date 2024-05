Swan Bonifacio Challenge : Une petite journée sous les falaises

Cette quatrième manche a été remportée chez les Swan 36 par Cuordileone qui a pris le meilleur sur Point G et Black Seal. Du côté des Swan 50, la victoire est revenue à Perhonen devant Hatari et Cuordileone. A l'issue de cette deuxième journée, le classement général chez les Swan 36 est désormais mené par Cuordileone devant G Spot et Black Battalion.

Le classement provisoire des Swan 50, est toujours dirigé par Hatari qui devance Cuordileone et Earlybird. Reste à savoir de quoi sera composé le programme de la journée de demain. Le vent devrait être encore plus fort qu'aujourd'hui et même si au moment où nous écrivons ces lignes aucune décision officielle n'a été communiquée, on se dirige vers une journée sans régate sous les falaises.