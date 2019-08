Suspicion de pollution au large de Bastia: le "Jason" attendu sur zone

Ainsi que nous l'avons relaté, à la suite à des témoignages faisant état d’une nappe d'origine indéterminée, dispersée en plusieurs points, au large de Bastia, le CROSS MED Corse d'Ajaccio a engagé des pompiers avec leur semi rigide pour se rendre sur place pour tenter d'en savoir plus sur la nature de cette nappe concentrée au Nord de Bastia, en direction du Cap Corse.

Selon les premiers éléments, deux nappes sont visibles au nord de Pietranera et face à Sisco : elles seraient de l'ordre de 600 mètres sur 600 mètres, et seraient composées de boulettes assez dispersées.

Une autre plus visqueuse se dirige vers le Nord.







Pompiers et témoins confirmaient que le secteur directement concerné était celui de Sisco, Santa Maria di Lota, San Martino di Lota et Brando.

Des photos ont été prises sur zone et transmises pour expertise au Centre d'Expertises Pratiques de Lutte Anti Pollution (BCRM) de Brest mais, pour l'heure, comme l'indiquait à 20 heures le CROSS MED Corse, l'origine de cette nappe reste indéterminée.

Les Collectivités locales et les différents services, en étroite collaboration avec la Préfecture Maritime de Toulon et la Préfecture de Haute-Corse suivent la situation de très près.

Le bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution de la Marine Nationale "Jason" est attendu sur zone ce soir vers 21 heures mais compte-tenu de la nuit il ne pourra être opérationnel que demain matin au lever du jour.

On en saura davantage à ce moment-là sur cette alerte pollution