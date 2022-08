Sur quelles plages corses trouve-t-on le plus de méduses ?

enregistré

14 jours où des méduses ont été aperçues.

Suivent ensuite Ajaccio et

Biguglia

avec 12 jours de forte présence.

Puis

San Nicolao

, Bastia,

Pietracorbara

avec 10

jours de présence

, Santa Lucia di

Mariani (

9 jours) et enfin

Furiani

avec 8 jours de présence de l'espèce.

Ceux qui ont déjà croisé la route de la Pelagia noctiluca s’en souviennent. Elles sont des petites méduses violettes qui, avec leurs piqûres douloureuses, perturbent nos baignades. Depuis la mi-juin, chaque jour, elles sont ballottées par dizaines par le ressac de la mer sur le littoral méditerranéen et plus particulièrement sur plusieurs plages de Corse. Si espérer s’en débarrasser est illusoire, un site internet permet de suivre leur présence et de savoir quelles communes sont les plus touchées par ces animaux aveugles qui piquent tout ce qu’ils touchent pour essayer de manger.Si vous craignez donc ces nuisibles, l'application Méduséo indique leur présence sur les plages en temps réel. Il suffit d’indiquer le nom de la commune de votre choix pour savoir si elles sont envahies par les méduses ou non. Si, à votre tour, vous observez des méduses, vous pouvez, via l’application, le signaler.Créée par Jérémy Deverdun,, un chercheur en imagerie médicale au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, l’appli est alimentée grâce à un algorithme basé sur les signalements, la comptabilisation des messages sur les réseaux sociaux par les victimes et la géolocalisation des recherches sur le web portant sur les méduses lors des dernières 24 heures.Selon les données publiées sur ce site (voir notre photo) les plages de la Corse sont parmi les plus touchées de France par la présence de ces animaux. Pas moins de 10 villes et villages insulaires se trouvent d'ailleurs dans le Top 30 du classement effectué par le Figaro , des communes enregistrant le plus de méduses.Selon le quotidien pour le mois de juillet, c'est à Bonifacio, Sartène et Borgo que les méduses ont été les plus nombreuses. Les trois communes ont