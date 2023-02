Supprimé il y a une semaine, le feu d'Olmeto reprend du service

La suppression - temporaire - du feu tricolore d'Olmeto n'aura duré que quelques jours. Ce mardi 21 février, le maire, José-Pierre Mozziconacci, a annoncé sur les réseaux sociaux la fin "prématurée" de l'expérimentation mise en place par la Collectivité de Corse qui consistait à supprimer du 13 au 24 février le feu et rétablir le double sens sur la traverse afin d'observer les conditions de circulation.



Bête noire des conducteurs à cause de ses deux minutes et trente de durée, le feu rouge le plus célèbre de Corse permet de réguler la circulation des milliers de véhicules que chaque jour transitent sur cette portion de la RT40 reliant Ajaccio et Sartène. Pour évaluer la nécessité d'une déviation pour les poids lourds, la Collectivité de Corse avait ainsi décidé de lancer cette opération qui aurait du se terminer le vendredi prochain "dans une démarche expérimentale visant à tester sur la commune de nouvelles conditions de circulation et à étudier leurs impacts en termes d'amélioration du cadre de vie des habitants d'Ulmetu et de la microrégion."



Finalement, ce test grandeur nature "conduit en étroite concertation avec le maire de la commune" et qui avait "vocation à être renouvelé en période estivale" aura duré moins que prévu. "L'étroitesse des trottoirs, les zones d'étranglement de la circulation qui imposaient aux poids lourds d'empiéter sur les trottoirs, la densité du trafic poids lourds, les vitesses excessives constatées mais aussi l'impact sur l'attractivité du centre bourg" sont autant d'éléments qui ont poussé le maire à mettre fin au test et rétablir l'alternat par feux tricolores dès demain, mercredi 22 février 2023.