Sud Corse : un projet novateur pour une meilleure prise en charge des jeunes en situation de handicap

« Cette plateforme multimodale est une nouvelle offre de service médico-sociale dont l’organisation, le déploiement et la mise en œuvre reposeront sur la coordination de parcours et la délivrance de prestations adaptées à chaque individu dans une logique de plateforme de services et de dispositif intégré », indique l’ARS dans un communiqué en ajoutant : « Il s’agit d’un projet très innovant qui vient renforcer l’offre pour personnes en situation de handicap dans le Sud Corse. La communauté de communes du Sud Corse soutient la démarche d’installation de la plateforme sur son territoire ».



Doté d’un budget annuel d’un million d’euros, la PAMES aura plusieurs missions : accompagner le repérage précoce des troubles, réaliser ou coordonner des interventions permettant de prévenir ou réduire l’aggravation des troubles, proposer de la guidance parentale, anticiper et accompagner le passage à l’adulte, soutenir la citoyenneté et coordonner les soins.