Succès du Marathon fitness de Bonifacio

Cette manifestation qui regroupait plusieurs disciplines - pound, body combat, zumba, step athlétic, cross training, yoga - a permis de récolter la coquette somme de 2.020 euros au profit des associations Romane Un Pas après l’Autre et Néo.

Plus d’une centaine de participants ont pu bénéficier des cours dispensés par Roberto, Katy, Louise, Fanie, Olivier et Angélique. Une journée fitness intense et divertissante pour tous ceux qui ont rejoint l'événement.





Au-delà de la pratique sportive, il s'agissait bien de se dépenser pour la bonne cause, d’où l’évident sentiment d'accomplissement et de fierté pour les efforts fournis qui prédominait au terme de cette journée.

A l’issue de celle-ci les organisateurs tenaient à remercier l’ensemble des participants, ainsi que les professeurs et toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de ce Marathon Fitness 2023.