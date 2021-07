Storia Corsa lance son projet « Mémoire des diasporas corses »

Christian Castellani, directeur de la publication et Stéphane Orsini, rédacteur en chef évoquent un double objectif à travers cette «Mémoire des diasporas corses» : rassembler des témoignages qui constituent à coté des ouvrages d’historiens, la mémoire des familles corses et préserver ce patrimoine mémoriel par son dépôt dans les musées de Bastia et de Corte.Une première étape a été franchie avec dans un premier temps de beaux articles et témoignages relatifs à la diaspora à Marseille, Toulon, Madagascar, Indochine et Porto Rico. Des documents et des photographies qui relatent la vie de familles corses émigrées dans ces contrées aux siècles derniers : famille Bartoli en Indochine dès 1930, famille Castellani à Madagascar à partir de 1913, famille Lucchetti à Porto Rico à partir de 1825…On y apprend aussi que François Devoti, né le 11 juillet 1855 à Bastia et décédé le 2 août 1896 à l'hôpital militaire de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, a accouché la Reine du Cambodge en 1891.Selon Jean Dal Coletto, président de la Fédération des Groupements Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône, la présence corse dans le Maghreb s’est étalée sur une longue période, de 1830 à 1960, date de l’indépendance de l’Algérie. « Aujourd’hui nous souhaitons aller plus loin et passer à l’étape 2 avec des témoignages sur la diaspora en Amérique Latine et en Afrique, Maghreb et Afrique noire » explique Christian Castellani. «Les souvenirs sont dans les familles et l’idée est d’avoir articles et documents sur ces diasporas. On souhaite ainsi constituer des archives photographiques numériques portant sur l’émigration corse aux Amériques et dans les colonies en collectant auprès des particuliers des copies numériques qui seraient mises à disposition par le musée de Bastia. On lance donc un appel à la diaspora pour qu’elle participe à cette rubrique**».Parallèlement la revue va zoomer sur des microrégions. « Dans notre numéro 7 qui paraitra en octobre prochain, nous évoquerons le Cap Corse » souligne Stéphane Orsini, « C’est une région riche en histoire, une passerelle qui ouvre sur la Méditerranée et au-delà. D’autres régions font d’ores et déjà l’objet de dossiers comme la Castagniccia, la Balagne ou encore le Taravo. Ces dossiers ne paraîtront pas dans tous les numéros mais probablement dans un numéro sur deux. On présentera aussi l’histoire des villes insulaires »Des auteurs de talents collaborent régulièrement à la revue comme Antoine-Marie Graziani, historien, professeur à l’Université de Corse, Sylvain Gregori, directeur du musée de Bastia, Jean-Marc Olivesi, conservateur général, Marion Trannoy, directrice du musée de la Corse ou encore Michel Vergé-Franceschi, professeur à l’Université de Tours.*Renseignements FAGEC : 04.95.38.34.19 – Service Abonnement : 56 rue du Rocher- 75008 Paris**Contact : Vincent Rollin 06.61.46.45.03 – vinc.rolin@laposte.net