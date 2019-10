Stéphane Rossi et le Sporting c'est fini

Le communiqué du club

"Le Sporting Club de Bastia a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Stéphane Rossi.

Face aux contre-performances de ces dernières semaines, ce choix fort a pour but de recréer une dynamique positive et surtout d’atteindre les objectifs fixés en début de saison, à savoir l’accession.





Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, dans les prochains jours, l’intérim sera assuré, dès demain, par Frédéric Née.





L’ensemble des composantes du club remercie Stéphane Rossi pour son investissement et son travail depuis son arrivée en août 2017. Le Sporting Club de Bastia lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."