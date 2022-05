Stéphane Rossi avant FC Bastia-Borgo - FC Sète : "on sait ce qu’on a à faire"

« C’est déjà inespéré qu’on soit là » souffle l’entraineur Stéphane Rossi. « Aujourd’hui on sait ce qu’on a à faire, on a notre destin entre nos mains. Mais il ne faudra pas faire n’importe quoi ».

Au coup d’envoi de ce match, ce vendredi à 20h45, le FCBB, 15ème au classement, et donc relégable, totalisera 31 points. Son adversaire, le FC Sète, est 14ème avec 34 points.

Les Corses devront donc déjà empocher les 3 points de la victoire pour revenir à hauteur des Occitans. Les deux clubs seraient alors à égalité de points et c’est le goal-average particulier qui sera alors pris en compte pour les départager.

Battus 2 – 0 à l’aller, lors de la 1ère journée de ce championnat, le 6 aout 2021, les Corses doivent l‘emporter par 3 buts d’écart. Si le score était de 2 -0 en faveur du FCBB et donc là aussi égalité parfaite, c’est le goal-average général qui serait déterminant mais largement défavorable au club corse.





Pour cette rencontre ô combien capitale, le FCBB ne devra surtout pas tomber dans ses travers à domicile et être doté d’un moral de fer.

Côté effectif, le coach devra se passer des services d’Isaac Hemans et de Florian Raspentino. « On reste sur des résultats intéressants, on sait qu’on peut produire un match de qualité. Il faudra faire une belle entame, les faire reculer, gagner les duels. Les joueurs savent qu’ils ont une chance inespérée de maintenir le club. C’est aussi une opportunité pour eux ».





Un Stéphane Rossi quelque peu agacé aussi des propos de son collègue sétois, battu vendredi dernier, sur sa pelouse, par Villefranche 0-1. Nicolas Guibal avait déclaré : « On sait qu’on aura un bel accueil en Corse, mais c’est des matchs intéressants à jouer ». Il avait aussi été ambigüe à propos de la décision tardive de la FFF (ce mardi 10 mai) de donner match gagné sur tapis vert au club sétois dans le dossier Red-Star – Sète, match arrêté du 15 avril dernier. « Bastia Borgo a peut-être plus d’influence que nous. La fédé aurait dû se positionner plus tôt ».





Des mots qui restent en travers de la gorge du coach corse : « Ces propos m’ont choqué, et peiné car j’ai toujours été respectueux des adversaires. Alors qu’il se rassure, il sera bien accueilli. Quant à être plus influent, si on l’était, on ne serait pas dans cette position ».