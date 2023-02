Stations de ski de Corse : comment se portent-elles ?

Même constat à Ghisoni, où tout se passait bien jusqu'aux vacances. Une forte affluence, des conditions idéales, un accès dégagé et des animations musicales ont fait le bonheur des 2 000 skieurs cumulés. "Mais depuis, on assiste à deux phénomènes : une baisse de la fréquentation liée au fait que beaucoup de Corses sont partis sur le continent, et beaucoup moins de neige car il y a une grosse fonte, confirme Don Marc Albertini, maire de la commune propriétaire de la station. Ce matin, on a dû fermer les deux pistes principales et ne garder que celle pour enfants. Jusqu'à hier, elles étaient ouvertes et ça marchait bien mais malheureusement, du redoux, de la pluie et voilà... On ne sera restés ouverts qu'un mois."



Pour équilibrer ses comptes, la station aurait besoin d'un millier de forfaits supplémentaires. Là aussi, les chutes de neige espérées à partir de dimanche soir sont primordiales. Sans elles, la saison se terminerait dans les jours à venir à Ghisoni. Au contraire d'Ascu, où certains skieurs ont bravé la pluie pour dévaler les pistes ce samedi.





"L'enneigement est correct, avec 40 cm au pied des pistes et beaucoup de neige annoncée lundi et mardi, assure Hubert Bouvier, le directeur. Ça a bien marché tous les jours, y compris pendant ces vacances avec des activités : concours de bonhommes de neige, slaloms, courses de luge..."



Alors que celles de Ghisoni et du Val d'Ese ont du patienter jusqu'au samedi 28 janvier pour accueillir le public, la station du Haut Ascu avait déjà ouvert ses portes une semaine plus tôt. "On a un peu plus de clients que ces dernières années car le téléski est ouvert depuis le début, se réjouit Hubert Bouvier. L'an dernier, il n'y avait que le tapis mais là, on a du monde et on retrouve des chiffres de l'hiver 2017. Jusqu'à 450 personnes et en moyenne, 300 par jour depuis notre ouverture. Ça fait plaisir."