Stade de Furiani : une statue en bronze en hommage à Claude Papi

Le socle en béton coulé par la Communauté d’agglomération de Bastia l’attendait depuis longtemps, très longtemps. Aujourd’hui enfin, la statue de Claude Papi trône à l’entrée du stade. L’aboutissement d’un projet de plus de 6 ans de l’association de Corse-du-Sud Corsica Turchina. « Nous avons créé cette association en juin 2017 alors que le Sporting était relégué administrativement en N3, la descente aux enfers » explique Antoine Paolini, son président. « Le but était de rassembler tous les supporters du Sporting afin de le soutenir et d’œuvrer pour ses couleurs, de rétablir la liaison entre le club et les supporters. L’idée est venue ensuite de réaliser une statue de celui qui symbolise le Sporting, l’icône, l’idole de tout un peuple : Claude Papi. Je tiens à remercier Jo Bonavita, mémoire vivante du Sporting, pour son travail au quotidien à la réalisation du projet, un projet semé d’embûches, et tous ceux qui nous ont soutenus ».





Un projet bien sûr réalisé en liaison étroite et constante avec la famille du joueur disparu prématurément en 1983. La réalisation du moule est l’œuvre du sculpteur de renom, Stéphane Deguilhen, domicilié à Levie en Corse-du-Sud. Un travail de plus de 400 heures comprenant la confection d’un moule en cire, de douze blocs, coulés ensuite dans du bronze à la fonderie d'art Avangini à Paris. Pour financer le projet d’un total de 38 000 €, l’association a puisé dans ses caisses et obtenu aussi de nombreuses aides, institutionnelles et privées. Une cagnotte avait été mise en ligne et Jo Bonavita avait reversé les bénéfices et les droits de son livre « SCB : Les légendes ».





Aujourd’hui, le stade de Furiani et Claude Papi, entrent dans la cour des grands. Une vingtaine de stades dans le monde arborent en leur enceinte une statue à la gloire d’un de leurs joueurs : Diégo Maradona au stade du Napoli, Pelé au Maracana, Zico au stade de Rio, Eusebio au stade du Benfica de Lisbonne Beckam au stade de Los Angeles, Raymond Kopa à Reims, Henri Michel à Nantes…

Pour l’inauguration de la statue, de nombreuses personnalités avaient fait le déplacement.Claude Ferrandi, le président du Sporting a débuté les discours en rendant un hommage appuyé à Claude Papi, saluant aussi le travail de Jo Bonavita. Suivirent les prises de paroles d’Antoine Paolini, de la fille et du frère, tout deux très émus, du regretté « divin chauve ».





Si tout le monde salue l’initiative de l’association Corsica Turchina, en revanche beaucoup de fervents du Sporting et de Claude Papi, affichaient un sentiment mitigé en découvrant la statue, certains se disant très déçus, voire même offusqués par le résultat …

Reste néanmoins que cette matinée aura constitué un bel hommage à ce joueur illustre qui a fait la gloire du Sporting et de la Corse.