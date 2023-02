Squadra Corsa Seven, première à Montpellier

Après une semaine de stage dispensée par le Montpellier Hérault Rugby (MHR) et le soutien des intervenants pros du club, la Squadra Corsa a terminé à une excellente troisième place après pourtant s'être mesurée à des équipes à 7 expérimentées et de très bon niveau.

Les dirigeants de la ligue corse de rugby n'ont pas manqué de féliciter les joueurs de la Squadra pour leur implication et leur belle détermination tout au long du stage et du tournoi, ce qui leur a valu d'être remarqués par de nombreux observateurs. Dans le même temps nombreux sont ceux qui, au passage, ont relever la qualité du Rugby Corse, qui concrétise la détermination du président de la Ligue Jean-Simon Savelli à développer sa pratique sur l'île et les efforts récompensés de Fabrice Orsini, Manager Seven !



La Ligue corse de Rugby n'a pas manqué, de son côté, de remercier les clubs respectifs des joueurs de la Squadra de les avoir libérés et de leur avoir ainsi permis de participer à ce bel évènement.

Le tou a débouché sur cette réussite à Montpellier qui constitue un signe positif pour l'avenir de la Squadra Corsa Seven et de la pratique du rugby à 7 en Corse. Un succès prometteur pour son développement.