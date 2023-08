Springboks : les champions du monde de rugby en Corse avant le prochain Mondial

Les Springboks ont remporté la Coupe du Monde de Rugby 1995, 2007 et 2019. Champions en titre, ils rejoindront l’île à la suite de leur dernier match de préparation face à la Nouvelle-Zélande le vendredi 25 août.

"Cette venue est un véritable évènement pour tout amateur de rugby.

Le coach sud-africain Jacques Nienaber est très enthousiaste à l’idée d’effectuer un stage en Corse avant d’intégrer le camp de base à Toulon et de débuter cette Coupe du Monde.

L’occasion de permettre à son équipe d’échanger, de s’habituer au climat et à notre culture" se félicite la ligue corse de Rugby

"La venue d’une équipe à la veille des préparations pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France est pour l’heure unique, et prouve la belle relation et la bonne réputation que la Corse peut avoir à l’international, que ce soit à l’échelle du rugby ou de manière plus globale" souligne encore l'aréopage régional.

"Les relations au sein du rugby international se développent tout comme le sport sur l’île, et nous sommes très fiers de pouvoir partager notre passion avec les plus grands."



Les Springboks peaufineront leur préparation à Biguglia entre le stade Tamburini et le parc des Sports de Biguglia. Ils iront aussi le temps d'une journée à la rencontre des écoles de rugby à Lumiu en Balagne où on pourra les rencontrer au golf du Reginu, à L'Isula Rossa et au clos Culombu.

On le retrouvera pour leurs derniers instants sur l'île au centre Flori et à la fête du sport de Biguglia.

Mais nous vous en reparlerons.