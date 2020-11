Sports à l’arrêt, la CAB en profite pour rénover une partie de ses infrastructures

Après la petite mais très fonctionnelle salle des sports de Pietranera, dont les travaux de rénovation viennent de s’achever, on s’active sur les chantiers beaucoup plus importants des Cosec Pepito-Feretti dans le quartier de Montesoro à Bastia et de la halle multisports de Furiani.





Depuis quelques mois la grande bâtisse de Pepito-Feretti, qui date dans années 70, au cœur du quartier de Montesoro dans les quartiers sud de Bastia, est fermée aux clubs sportifs et les travaux vont bon train. « Le tout nouveau Cosec devrait être livré en juin 2021 » souligne Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. Les travaux consistent en la réfection totale de la structure. Le mur qui sépare la petite de la grande salle a été abattu afin d’aménager une grande salle de 450 places assises. Elle abritera le futsal (homologuée pour la D1), mais aussi bien d’autres disciplines comme le hand ou le volley.





Une partie extérieure couverte, éclairée, la jouxtera et sera homologuée notamment pour la R3 de futsal. Cette rénovation comprend aussi la construction de vestiaires, de salles de rangement, d’un espace aménagé pour les gardiens, l’isolation thermique, la toiture, le chauffage … Coût des travaux 1 986 839 € HT financés par l'Etat (12,22%), le plan FEDER (Europe 58,84%) et la CAB (28,94%)





Du coté de Furiani, le Cosec dévolu au basket est lui aussi en plein travaux. «Ces travaux consistent en le dédoublement des vestiaires, joueurs et arbitres, sur la partie ouest de la structure, la réfection de l’éclairage (Led) et de l’isolation » indique Louis Pozzo di Borgo. La livraison est là aussi prévue courant 2021.





Parmi les autres projets en cours et sur de bons rails, l’aménagement du stade Roger-Poggi, à Montesoro. Les marchés viennent d’être attribués. Il s’agira là de construire une structure couverte mais non fermée, dotée d’un éclairage, où l’on pourra pratiquer foot, futsal, basket.

La CAB qui a toujours eu une politique sportive très dynamique possède encore d’autres projets dans les cartons mais, «on va attendre la fin de la crise, pour les planifier » précise le président de la CAB.