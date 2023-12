Sporting : la bonne et prolifique réaction à Dunkerque

Stade Marcel-Tribut , US Dunkerque : 0 SC Bastia : 5 (0-2)

Buts pour le SC Bastia : Okou (2e), Alfarela (13e, 67e et 90e) Tomi (89e) sur penalty

Arbitre : Rémi Landry

Avertissements : Bilingi (35e), Laaziri (59e), Sangante (76e) à Dunkerque; Bonhert (45e) au SC Bastia.





US Dunkerque

Balijon, Cambor, Sangante, Koumeto puis Bzghadadi (61e), Bilingi, Laaziri, Fernandez puis Ipiete (72e), Keita puis Boissier (45e), Bardeli puis Ba-Sy (79e), Orelien puis Anziani (45e), Youssouf





SC Bastia

Placide, Roncaglia, Keita, Okou, Bonhert, Traoré puis Tavares (84e) Janneh, Ducrocq, Vincent puis Tomi (70e), Alfarela, Djoco puis Bianchini (74e)



Deux minutes : c'est le temps qu'il a fallu et à Okou et au Sporting pour faire la preuve de leurs capacités a enfin gagner un match hors de Furiani. Sur le coup l'ancien monégasque qui, sur le coup, a incontestablement fait penser à un certain Van Den Kerkhof a croisé sa frappe du gauche comme il fallait pour abuser Balijon.

Une dizaine de minutes plus tard sur une interception de Vincent c'est Alfarela qui a filé au but et qui en deux temps a encore crucifié Balijon.

2 à 0 en l'espace de 13 minutes : il y a bien longtemps que le Sporting n'avait été à pareille.

Il est vrai que l'adversaire était loin d'être une foudre de guerre, mais face à ce Sporting bien organisé et discipliné il n'eut que très peu l'occasion de s'exprimer si ce n'est sur ce coup-franc repoussé par Placide puis sur cet autre dr Youssouf repoussé par Placide mais que Bardeli du gauche plaça sur le montant du gardien bastiais.

À la pause le Sporting, revigoré, par sa réussite initiale méritée pouvait, déjà, entrevoir une soirée fructueuse loin de Furiani.



La suite des événements ont confirmé cette impression.

Dunkerque n'a certes pas manqué de réagir et si Placide ne manquait pas d'être sollicité par un certain Anziani notamment, mais à force de se découvrir à fini par mettre définitivement un genou à terre à la 67e.

En effet au terme d'un contre rondement mené Alfarela inscrivait son second but de la soirée.

À 3 à 0, le compte était bon pour le Sporting de Bastia qui aggravait encore la marque par Tomi sur penalty à la 89e minute puis dans les dernières secondes par un troisième but de Alfarela.

Voilà un premier succès de la saison à l'extérieur qui va lui faire grand bien !