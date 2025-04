Sporting de Bastia : le partage des points face à Annecy réduit à 10

Parc des Sports d'Annecy, FC Annecy : 1 SC Bastia : 1 (1-0)

Buts pour Annecy : Paris 13e; pour Bastia : Vincent (58e)

Arbitre : Antoine Valnet

Avertissements : Kashi (8e), Pajot (39e), Ganiou (58e) à Annecy; Vincent (84e)à Bastia

Exclusion : Billemaz (45+3) à Annecy





FC Annecy

Escales - Ganiou, Bane, Drouhin, Delphis - Pajot, Kashi (cap) - Larose puis Bermont (74e), Demoncy puis Tiendrébéogo (86e), Billemaz - Paris puis Djoco (46e)





SC Bastia

Placide – Meynadier, Akueson, Guidi, Bohnert – Janneh, Oulaï puis Aiki (64e) – Sebas puis Maggiotti (80e), Vincent (cap), Cissé puis Tomi (88e)- Blé puis Boutrah (64e)



Contexte

Avant le coup d'envoi le SC Bastia était l’une des équipes qui a le moins perdu cette saison avec seulement six revers (seul Metz fait mieux, 4) mais les hommes de Benoît Tavenot, qui revient sur le banc de touche après les huit matchs de suspension qui lui ont été infligés en janvier dernier, n’ont plus réussi à gagner deux matchs de suite en L2 depuis le mois d’août (2e et 3e journées). Ils espéraient le faire ce vendredi même privés de quelques cadres comme de Ducrocq (mollet), Ariss (dos) et Guevara (genou) dont la saison est terminée.

De son côté le FC Annecy, relégué à huit points du top 5 et des play-offs d’accession en Ligue 1, le FC Annecy allait surtout tenter de retrouver le goût de la victoire après une triste série de quatre défaites.



Le match

Le FC Annecy n'a pas tardé à prendre les devants; En tout cas la détermination des locaux s'est manifestée d'entrée de jeu et en moins d'un quart d'heure ils ont réussi à faire la différence face à des Corses qui ont subi sans jamais être en mesure de pouvoir s'opposer à la volonté locale.

De fait à la 13e minute Le FC Annecy ouvrait le score ! Après un bon travail de Demoncy qui échappait, trop facilement, à la charnière centrale bastiaisz, Billemaz était trouvé à gauche d'où il pouvait servir Paris qui trouvait le chemin des filets malgré l'intervention de Placide.

Le Parc des Sports a cru au second but annécien un peu plus tard quand décalé par Demoncy, Billemaz décochait une puissante frappe du gauche qui faillit trouver la lucarne de Placide.

Escales à l'opposé s'opposait astucieusement à la tentative de Vincent mais le spectacle de fin de première période était assuré par l'arbitre qui après avoir résisté à un choc avec Janneh brandissait le carton rouge après le jaune à Billemaz pour son tacle glissé sur la cheville de Cissé.