Sporting Bastia 92 : un chèque de 2 500 euros pour l'École de la deuxième chance

Créée il y a quelques mois l’association Sporting Bastia 92 a conclu, jeudi, l’une de ses premières actions. Si son but est de bien sensibiliser le plus grand nombre afin que nul n'oublie la tragédie de Furiani et de faire connaître la Corse dans le monde, l’association a, aussi, décidé récemment de venir en aide à une association œuvrant uprès des jeunes en difficulté.

Son choix s'est porté sur l’École de la deuxième chance (E2C). Ainsi, grâce à l’organisation d’une tombola, l’association Sporting Bastia 92 a pu remettre ce jeudi 27 octobre un chèque de 2 500€ à l’école et échanger avec les jeunes à autour de la tragédie du 5-mai à Furiani



« Moi, j’avais eu l’occasion professionnellement de travailler avec l’E2C et quand j’ai fait la proposition de les aider, ça a parlé immédiatement aux adhérents. Je pense qu’ils se sont rappelés des anciens camarades qui n’ont pas pu devenir professionnels et qui n’ont pas eu une deuxième chance », explique Didier Grassi, vice-président de l’association Sporting Bastia 92.



Le partenariat semble avoir bien débuté. « On est venus vers ces jeunes qui demandent une opportunité, on les a écoutés et il y a eu quelque chose qui s’est fait naturellement. On pense pouvoir les accompagner sur le site et pourquoi pas créer des événements à l’extérieur avec eux, les faire participer sur des séances de foot ou autre chose », détaille Ismaël Triki, président de l’association et ancien joueur Sporting.





De l’entraide et de nouveaux projets





La somme permettra à l’établissement de financer une partie des tableaux numériques. « C’est quelque chose de vraiment très appréciable. On ne les remerciera jamais assez et on est prêts à intervenir avec eux dans une éventuelle prochaine action », précise Jean-Charles Leonardi, président de l’école et vice-président de la CAB en charge de la collecte.



Envoyés dans cette école par Pôle emploi, la Mission Locale de Bastia ou encore venant encore de leur propre initiative, environ 30% de ces jeunes parviennent à trouver une formation, un stage ou un emploi à la sortie de l’E2C. De l'autre côté la collaboration avec Sporting Bastia 92 peut permettre aux anciens joueurs y adhérant, de devenir force de proposition pour accueillir les étudiants dans des stages ou dans des emplois. « Ça a fait vraiment plaisir de voir le travail fait par les collaborateurs et voir tous ces jeunes qui retrouvent une nouvelle dynamique », confie Jean-Charles Leonardi.



Quant à l'association, elle ne pense pas s’arrêter là.

Après une première sortie à Meknès, au Maroc, Sporting Bastia 92 et la Ligue Corse de Football sont en train de récupérer des chaussures dont les jeunes n’ont plus besoin pour les envoyer à des associations marocaines.

De nouvelles opérations sont envisagées avec d’autres pays comme, par exemple, le Sénégal.

« On n’a pas mal de contacts et il faut, désormais, concrétiser tout cela, précise Didier Grassi qui se dit "positivement surpris" et rassuré "de voir des anciens footballeurs professionnels, qui ont la cinquantaine, s’investir autant".

Comptant une cinquantaine d’adhérents et ouverte à tous, Sporting Bastia 92 continuera à faire connaître la Corse et la tragédie du 5 mai dans le monde.