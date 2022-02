Sport automobile : samedi, les trois coups du Fium'Orbu - Castellu

GAP le Jeudi 3 Février 2022 à 15:34

Pour cette première édition du rallye régional Fium'Orbu - Castellu, organisé conjointement par l'ASA Terre de Corse et la Squatra di e Pieve, qui aura lieu ce samedi, en lieu et place du Portivechju Sud Corse qui fait une pause, ce sont 69 autos en moderne et 18 en Historique qui figurent sur la liste des engagés. Une belle participation pour cette épreuve qui se déroulera sur une unique spéciale de 13,3 kilomètres, entre Casa Pieraggi et U Lugu di Nazza, au tracé tout comme au revêtement très varié, que les équipages devront parcourir à trois reprises.