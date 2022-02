Sport automobile : Pilouis Loubet sera au volant d'une Ford

Au tout début de cette année, Pilouis Loubet avait annoncé, avant même le départ de la 90e édition du rallye de Monte-Carlo, qu'il quittait le Team 2C Compétition et par voie de conséquence qu'il ne piloterait plus une Hyundai. Pour autant, le Porto-Vecchiais, dont les contacts avec Ford étaient plus qu'avancés, avait émis le souhait d'officialiser la nouvelle au terme du Monte-Carlo remporté par Sébastien Loeb.

C'est, désormais, chose faite, Pilouis Loubet fait partie du Team M Sport Ford World Rally où il sera au volant d'une Puma Hybrid Rally 1 pour cette année 2022.





Sept manches du championnat du Monde des rallyes figurent au programme du Porto-Vecchiais qui fera ses grands débuts en WRC, au printemps prochain lors du rallye de Croatie qui se déroulera du 21 au 24 avril.

Au-delà de l'épreuve croate, le Porto-Vecchiais devrait participer aux manches suivantes: Portugal (19 au 22 mai) Sardaigne (2 au 5 juin) Estonie (14 au 17 juillet) Finlande (4 au 7 août) Acropole (8 au 11 septembre) et Catalogne (20 au 23 octobre).





Un parcours très intéressant pour Pilouis Loubet qui voudra oublier au plus vite une année 2021, morose à plus d'un titre, marquée par une mauvaise série en championnat du Monde et un accident de la circulation à l'automne qui avait mis un terme prématurément à sa saison en WRC