Sport automobile : Pilouis Loubet en phase de rodage au 7e National de Devoluy

C'est, désormais, Nicolas Gilsoul, qui a été jusqu'en 2021 le navigateur de Thierry Neuville, qui va s'installer dans le siège du copilote. Il convient, désormais, que la "mayonnaise" prenne et ce dès ce week-end lors de la septième édition du rallye national de Devoluy.



Pilouis Loubet, qui partira avec le numéro 1 sur la portière, sera au volant d'une Ford Fiesta Rally 2. Ce tout nouveau duo aura 127 kilomètres de spéciales, situés au Nord Est de Gap, pour commencer à se connaître.



Quatre-vingt onze équipages sont en lice, samedi et dimanche, sur les dix ES du programme. Un peloton où l'on note, également, les présences de Nikolay Gryazin, le vainqueur sortant, qui sera sur une Skoda R2, et Greg Munster (Hyundai R2) qui s'était imposé sur ce même rallye en 2018 et 2019.



Pour Pilouis Loubet il s'agira d'une prise de marque grandeur nature avant peut-être une première apparition sur le Monte-Carlo.

Vincent Landais, a en effet rejoint Hyundai et plus exactement l'auto de Sébastien Ogier.