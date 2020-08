Sport automobile : Pierre-Louis Loubet dans les starting-blocks

En attendant, Pilouis Loubet peaufine sa préparation du côté de Clermont-Ferrand avant de partir dans les tous prochains jours pour l'Estonie où il fera ses grands débuts au sein du gratin mondial en WRC, entre le 4 et le 6 septembre . Suivra du 18 au 20 septembre au rallye de Turquie comptant, également, pour le championnat du Monde.





Deux premières confrontations qui interviennent après les deux rallyes en Italie, à Rome et à Turin, où le Porto-Vecchiais a réalisé, cet été, de bonnes performances pour des essais en conditions réelles. D'ailleurs Pilouis Loubet se veut confiant avant d'entrer dans le vif du sujet: "Que ce soit à Rome ou bien au rallye di l'Alba, il s'agissait de prendre nos marques face à des pilotes de renom comme Sordo, Neuville ou bien encore Tanak. Cela s'est plutôt bien passé. On est content des performances réalisées, puis on commence, surtout, à être bien à l'aise avec l'auto et cela est quelque chose de très important".





Le champion du Monde WRC2 va donc se retrouver dans la cour des grands mais avant cela, à Clermont-Ferrand, le temps d'une image, Yves et Pierre-Louis Loubet se sont retrouvés dans l'habitacle de la Hyundai pour une séquence inédite.