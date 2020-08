Sport automobile : Loubet 3e au 14e rallye di l'Alba

GAP le Dimanche 2 Août 2020 à 20:48

Une semaine après avoir terminé en seconde position derrière l'Espagnol Dani Sordo lors du rallye de Rome, pour ses débuts officiels au volant de la Hyundai i20, le Porto-Vecchiais Pilouis Loubet répétait ses gammes, aujourd'hui, cette fois dans le Nord de l'Italie dans le cadre de la 14e édition du rallye de l 'Alba, non loin de Turin. Un sprint de, seulement, neuf spéciales où Pilouis Loubet avait comme adversaires le champion du Monde 2019, l'Estonien Ott Tänak et le quadruple vice-champion du Monde à savoir le Belge Thierry Neuville, tous deux, également sur Hyundai i20. Après les neuf tronçons chronométrés, la victoire est revenu à Thierry Neuville en 58'41'', devant Ott Tänak (59'04) et Pierre-Louis Loubet (59'37). Une deuxième sortie convaincante de file pour le pilote de Porto-Vecchio qui affine sa préparation en prévision des prochaines échéances.

