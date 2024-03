Sport automobile - L’ASA Terre de Corse à l’heure des bilans

C’est d’ailleurs par ce moment d’émotion que débutait cette assemblée générale quand le président José Andreani évoquait les mémoires de Michel Ramu, un commissaire de course récemment décédé, et de Vincent Ciabrini, victime de l’accident qui avait marqué le TDCH du mois d’octobre dernier lors de la journée d'ouverture. Une émotion à laquelle le président de l’ASA Terre de Corse tenait à associer les deux autres personnes blessées lors de ce même accident.



L’ASA affiche un bilan mitigé



TEXTE: Au plan sportif l’ASA Terre de Corse avec ses 221 licenciés affiche une belle santé avec une saison quand même marquée par une inégalité en termes de fréquentation dans les différentes épreuves. Ainsi si le TDCH avec ses 380 autos se positionne plus que jamais au top niveau international, les fréquentations sur les deux autres rallyes « modernes » à savoir le Costa Serena et le Castellu Fium’orbu sont loin d’afficher un taux de remplissage satisfaisant. Pour José Andreani la raison de cette baisse est peut-être à chercher au sein d’un calendrier trop important: « Il me semble que le nombre d’épreuves au sein de la Ligue Corse est trop important et si l’on ajoute à cela une baisse des budgets pour les concurrents il est certain que cela a des répercussions sur le nombre d’engagés. Il serait très souhaitable que l’on se retrouve avec un calendrier un peu moins fourni, mais pour l’heure nous n’en prenons pas le chemin ».





Réussite du récent GT Corsica

Autre point positif pour l’ASA de l’extrême sud la réussite du récent GT Corsica qui avec trente autos a fait le plein. A l’inverse le point très négatif se situe au niveau de l’annulation des 24 Heures Tout Terrain de Tallone au mois d’avril 2023.

De ce fait le calendrier pour 2024 ne comprend que quatre épreuves pour l’ASA portovecchiaise, avec le 24e Tour de Corse Historique, le Corsica GT Tour et les deux rallyes modernes que sont le Costa Serena et le Castellu Fium’Orbu.

L’ultime moment de cette assemblée générale était constitué par le renouvellement du Comité Directeur et du bureau. Sans surprise José Andreani retrouvait son fauteuil de président. Philippe Giovanni (vice-président) Antoine Casanova (secrétaire général) ainsi que Jean-Pierre Orsucci et Mélina Orsatti à la trésorerie composent le bureau.