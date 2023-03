Sport auto : Jean-Philippe Quilichini sur le podium au rallye de Foligno

Une belle entame qui précédait les épreuves de ce dimanche avec trois boucles de deux spéciales Monte Alago (8,7 km) et Colle Croce (6,3 km).

L'ES 1 Monte Alago était remportée par Alberto Battistolli sur Skoda en 6'32''4 avec 2''6 d'avance sur Alessandro Bettega (Skoda ) 4''4 sur Edoardo Bresolin (Skoda). Quilichini était 4e à 11''7.





Dès l'ES2 Colle Croce, Bettega remettait les pendules à l'heure (4'33''6) devant Bostjan (4'35''1). Jean-Philippe Quilichini accrochait la 5e place à 4''. Une position qu'il allait encore éprouver lors du deuxième passage dans Monte Alago puis Colle Croce. Battistolli et Bettega y réalisaient les meilleurs temps en 6'22''1 et 4'25''. A une boucle de la fin du rallye Quilichini était à la 5e place du général à 20''9 de Bettega.





Dans l'avant-dernier tronçon chronométré du jour, Monte Alago, Quilichini finissait 6e à 7''3 de Battistolli. Mais un rallye réserve toujours son lot de suspense. Ainsi dans l'ultime passage dans Colle Croce Bettega abandonnait et Bostjan perçait. Giacomo Costenaro (Skoda) remportait ce dernier scratch du rallye en 4'22''3,

Jean-Philippe Quilichini finissait 4e à 2''6.



Au bout du compte Alberto Battistolli s'adjugeait le rallye de Foligno en 32'36''1, Edoardo Bresolin était deuxième à 13''2 et Jean-Philippe Quilichini troisième à 27''4 juste devant Avbelj Bostjan pour 5''.

Place désormais à la dernière manche qui aura lieu le 16 avril au rallye Valle Tiberini, tout est encore possible pour le Porto-Vecchiais.