Sport : De beaux lauréats dans l'extrême sud

Le rideau est tombé sur le week-end sportif très fourni à Porto-Vecchio et dans sa proche région. Pétanque, voile, Compak Sporting et triathlon composaient un programme éclectique avec à la clé de beaux vainqueurs dans l'ensemble des disciplines.

Pour la pétanque, le Festibocci s'est achevé dimanche en soirée sur le terre-plein de la Marine avec les différentes finales. Celle du National a vu le succès de Farnaud-Dupeyre-Roustan qui a battu Ansidei-Bianchi -Murati-Canavero 13-8. La triplette Lucchini-D'Angelo-Caporossi s'est adjugé le Trophée du Domaine Casanova. Pour les féminines le concours en doublette a été remporté par Laura Dervaux et Pamela Schwob qui ont pris le meilleur sur Lovisina Benedetti et Sarah Hombert 13-11. Julien Tarussio, vainqueur du concours du point ,ainsi que Basile Jakel, champion de Corse du tir, et Eric Dasnias qui a dominé la finale du concours du tir du Festibocci figurent, aussi, au palmarès 2019.

Non loin du terre-plein de la Marine avait lieu, cette fois sur l'eau, le championnat de Corse de voile habitable. Finalement cette compétition s'est déroulée sur une seule journée, celle de dimanche ayant été annulée en raison des mauvaises conditions météos. Le titre est revenu à Thierry Raspau sur Lancelot qui a devancé Charles Viale sur Carla et Jean-Yves Lapaquellerie (Hydrogene).

La commune de Lecci accueillait deux compétitions avec le concours de Compak Sporting, organisé par le Shooting Club de Lecci, sur les installations du Suartu et le triathlon de Saint-Cyprien. Charles Bardou a remporté le concours de Compak avec un total de 186 plateaux sur 200 après le barrage décisif face à Dominique Gras crédité du même total. A noter que 70 tireurs étaient présents sur les pas de tir de Lecci.

Quant à l'extrême sud corse triathlon qui a concerné près de 200 concurrents, il a vu au, niveau individuel, les succès logiques de Thibault Gire, chez les messieurs, et de Karine Bodineau, pour les féminines. Les deux licenciés du CTCA ont dominé de la tête et des épaules cette épreuve qui se disputait sur 750 mètres de natation, 20 kilomètres de VTT et pour finir 5 kilomètres de course à pied.



Le classement Triathlon de Saint-Cyprien



- Poussines: 1. Pelissier (CTCA), 2. Fabre (CTCA), 3. Lambert (CTCA)

- Poussins: 1. Gianetti (SCT), 2. Dammy (CTCA), 3. Portalier (CTCA)

- Pupilles filles: 1. Maurin (CTCA), 2. Leray (CTCA), 3. Vamosi (Calvi XT)

- Pupilles garçons: 1. Labydoire (CTCA), 2. Vassard (CTCA), 3. Nunes (SCT)

- Benjamines: 1. Ettori (CTCA), 2. Molino (SCT) 3. Dammy (CTCA)

- Benjamins: 1. Lambert (CTCA), 2. Loisel (SCT), 3. Cadenat (Calvi XT)

- Minimes filles: 1. Mace-Beeton (CTCA)

- Minimes masculins: 1. Leray (CTCA), 2. Desjobert (CTCA), 3. Luzi (CTCA)

- Cadettes et cadets: 1. Nicolas (CTCA) 1er CG 1h09'45, 2. Lovichi (CTCA) 2e CG 1h15'41, 3. Camuglio-Bour (CTCA) 3e CG 1h20'09, 4. Blot (CTCA) 1er CF 1h34'33, 5. Seng (SCT) 1h36'06,

- Juniors, espoirs seniors vétérans femmes et hommes: 1. Gire (CTCA) 1er SH 1h29'54, 2. Chubillau (SCT) 1er VH 1h36'39, 3. Paolini (Corsica MT) 2e SH 1h38'34, 4. Juvin (CTCA) 2e VH 1h41'14, 5. Vecchioli (Corsica MT) 3e SH 1h46'32, 6. Grégoire (CTCA) 3e VH 1h46'57, 7. Rocca-Serra (SCT) 1h47'03, 8. Benedetti (ASPVA) 1h47'17, 9. Brillouet (Tri Cinarca) 1h48'33, 10. Antoniotti (Tri Cinarca) 1h48'50, 11. Giannetti (SCT) 1h49'43, 12. Mozziconacci (ASSP2A) 1h50'35, 13. Descamps (TCG Bastia) 1h51'45, 14. Bodineau (CTCA) 1ere VF 1h52'17, 15. Huvak (NL) 1h52'25, 16. Guyton (SCT) 1h53'38, 17. Pinelli (Tri Cinarca) 1h52'44, 18. Gire. L (CTCA) 1h53'03, 19. Gode (NL) 1h53'14, 20. Sergio (NL) 1h53'55

- Relais: 1. Les Indiens (Bonavita-Luzi-Maurin) 1ere équipe masculine 1h34'17, 2. Les Vétérans (Marchetti-Metge-Bouillet) 1er équipe mixte 1h37'50, 3. Les Phoques (Lavalette- Vaireaux. S - Vaireaux. E) 2e équipe masculine 1h38'00, 4. Team Insula Bike 2e équipe mixte 1h46'40, 5. Crossfit Corte 3e équipe masculine 1h46'54.



Compak Sporting à Lecci

Les classements

- Scratch: 1. Charles Bardou (Sologne SC) 186/200

- Série France: 1. Dominique Gras (BTC Pierrefeu) 186/200, 2. Tanguy Hominal (Annecy Sillingy BTC) 180/200, 3.Julien Noulet (BTC Pierrefeu) 174/200.

- Série 1: Julien Mugnier (Annecy Sillingy BTC) 169/200, 2. Emmanuel Pointeau (BTC La Cerisaille) 168/200, 3. Anthony Bonchristiani (SCL) 165/200.

- Série 2: 1. Jean-Sébastien Guidicelli (BTCGS) 173/200, 2. Didier Lebeau (BTC Pierrefeu) 170/200, 3. André-Pierre Jantal (BTCGS) 163/200.

- Série 3: 1. Patrice Halgand (Azur SC) 170/200, 2. Eric Gehant (SCL) 157/200, 3. Francis Bunoz (BTCGS) 152/200.

- Vétéran: 1. Serge Baumel (Annecy Sillingy BTC) 170/200, 2. Jean-Michel Hominal (Annecy Sillingy BTC) 170/200, 3. Laurent Ducurtil (Chasse Belgardais) 169/200.

- Super vétérans: 1. Jean-François Loyen (Paris SC) 171/200, 2. Jean-Marie Thiel (BTC Metz) 149/200.

- Dames: 1. Raphaëlle Hominal (Annecy Sillingy) 166/200, 2. Karine Gervaise (BTC Sore) 159/200, 3. Delphine Sautre (BTC Metz) 157/200.

- Cadets: 1. Lisandru Liccioni (SCL) 146/200, 2. Ary Pietri (BTCGS) 137/200, 3. José Da Vinha (SCL) 108/200.

- Juniors: 1. Jordan Lebeau (BTC Pierrefeu) 164/200, 2. Samuel Valensi (BTC Signe) 145/200, 3. André-Pierre Salvini (SCL) 125/200.



Championnat de Corse de voile habitable



1. Lancelot (Thierry Raspau) Comet 28, 2. Carla (Charles Viale) First 36.7, 3. Hydrogene (Jean-Yves Lapaquellerie) Figaro One, 4. Pe Bonifaziu (Michel Mallaroni) Class 8, 5. Stella Marina (Gilles Bernadoy) First 325.



