"Spiriti Corsi" : Battista Acquaviva en concert à Paris

Une artiste seule sur scène, un moment hors du temps, sa voix change de tableau à chaque chanson. Battista s’accompagne tour à tour de sa cetera Anghjula Mamica, instrument emblématique envoûtant et d’un piano, entre deux a cappella extatiques. Elle offrira un tour des musiques du monde partant de Corse en passant par les grandes musiques de films.



Un concert qui aux confins de la World Music et des musiques spirituelles fait le succès des prestations de la chanteuse balanine qui sur son dernier album "Spiriti Corsi" de 10 titres, offre le Lacrimosa du Requiem de Mozart, aux côtés d’un Ave Maria, Le Psaume de David - joyau de la tradition corse, Attenti et Apocalypse en nouveautés ainsi que la bande originale de Gladiator : Now we are Free.