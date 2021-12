"Sperenza", la bière verte créée par trois étudiantes de l’université de Corse

Plusieurs filières ont mis la main à la cuve. Les étudiants du BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) Hygiène Sécurité et Environnement ont imaginé un QR code sur l’étiquette pour sensibiliser les consommateurs aux dangers d’une surconsommation d’alcool. Ceux du BUT Technique de Commercialisation ont imaginé le packaging du produit et établi tout un processus commercial. Le tout pour un résultat basé sur la cohérence entre le nom, le produit, ses valeurs et sa couleur.



À l’intérieur du récipient, le breuvage filtre la lumière pour en faire ressortir un liquide aux reflets verdâtres. « C’est un pari. Fabriquer une bière verte qui rappelle son nom et la couleur attribuée, mais aussi pour se démarquer des bières déjà existantes », lance Léa Pinzuti. Les apprenties brasseuses ont donc réalisé deux brassins : un de 14 bouteilles avec de la chlorophylle pour accentuer le côté verdâtre et l’autre de 12 bouteilles sans colorant naturel avec une quantité de fruits réajustée.