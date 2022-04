Speluncatu : l'incendie a, déjà, détruit 15 hectares de végétation

Depuis 11 heures ce vendredi 8 avril, 80 personnes sont mobilisées pour contenir le feu qui a débuté sur la commune de Speluncatu à deux kilomètres de la D63 entre le Col de Battaglia et le village de Pioggiola.



Les flammes qui ne sont toujours pas maîtrisées ont, déjà, parcouru 15 hectares. Elles sont poussées vers le Nord par le vent et se propagent vers le Sud par un feu de pente. Du maquis et des chênes ont déjà été détruits, mais les 60 pompiers et les 20 hommes de la Sécurité civile de l’unité Vulcain 11 de Corte, s’affairent à protéger la forêt attenante.



Pour cela, 16 camions sont sur les lieux, un tank, deux Canadair et un Dash qui a, déjà, effectué au moins deux largages.



Le vent devrait se poursuivre dans la nuit et tomber samedi dans l’après-midi.