Spectaculaire accident dans le centre-ville de Calvi

Il était 19h10 ce mercredi soir lorsque un spectaculaire accident s'est produit place de la porteuse d'eau en plein centre-ville de Calvi.

Cet accident n'a fait qu'un blessé léger mais c'est un miracle.

Selon les premiers éléments, pour une raison indéterminée le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant de s'encastrer dans un lampadaire. Sous le choc ce dernier s'est affaissé sur un véhicule ou se trouvait une enfant âgée de 18 mois La devanture de la brasserie "Bonaparte" toute proche était également endommagée.

Rapidement pompiers et gendarmes se rendaient sur place et portaient secours aux personnes blessées.

La circulation était déviée, le temps des secours et des constatations.

Sur place se trouvaient Didier Bicchieray adjoint au maire et Patrick Mattei, conseiller municipal, Florent Farge, sous-préfet de Calvi