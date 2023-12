« Spécifique et particulière », la pêche corse demande à être reconnue comme telle

Une feuille de route va être présentée au secrétaire d’État en montrant que la pêche insulaire est raisonnée et raisonnable, dans le respect de la ressource et de l’environnement. Les futurs projets du Comité seront aussi exposés. « Nous savons gérer notre pêche, les pêcheurs demandent eux-mêmes des fermetures comme pour les langoustes et les oursins. Nous faisons preuve de bonne conduite et de respect envers la ressource que nous exploitons, elle n’est pas exploitée à outrance comme cela peut l’être ailleurs ».



Ces propos viennent en illustration de la décision qui a été actée par le Comité. A la demande des pêcheurs professionnels d’oursins et de la Commission oursin, l’ouverture de la pêche va être décalée et réduite de deux mois cette année. Si l’an dernier les oursins pouvaient être péchés du 15 décembre au 15 avril, cette année il faudra attendre le 15 février. « On souhaitait diminuer la saison afin de permettre à l’espèce de se reproduire et de se régénérer de manière importante. Nous expérimentons cette fermeture et nous verrons si elle donne des résultats. Nous nous laissons la possibilité en 2025 de complètement fermer la pêche et ce pour une durée de 3 ans ».



Toujours dans une démarche environnementale, de préservation de la ressource, de conservation et sauvegarde du milieu marin, plusieurs programmes vont être mis en place en 2024. Sur les déchets notamment. « Le Comité met en place un projet de récupération des filets usagés qui jonchent les quais et ports de l’ile sans que les pêcheurs ne sachent quoi en faire. Ils seront récoltés, envoyer sur le Continent afin d’y être traités et transformés. De la même façon, nous allons trouver un financement afin de permettre aux chalutiers, qui draguent en mer et rapportent énormément de plastique, de pouvoir les ramener à terre sans impacter les communes qui ne peuvent absorber tous ces déchets venus de la mer. Cela se fait déjà en Italie ». Enfin, un partenariat avec le Parc naturel marin du Cap corse et des Agriate a été signé. « Des pêcheurs partenaires emmèneront des scientifiques en mer afin qu’il y ait un suivi scientifique des analyses de risques liés à la pêche. Nous sommes conscients qu’on ne peut pas faire n’importe quoi avec la pêche ».