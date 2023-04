Spaziu Roger-Poggi : de nouvelles structures sportives pour le sud de Bastia

« Ce nouvel équipement s’inscrit pleinement dans notre plan de modernisation des équipements sportifs des quartiers sud de la Ville de Bastia » souligne L. Pozzo di Borgo. « Après l’inauguration en avril 2022 du Cosec Pepito Ferretti et avant celui de l’Arinella d’ici 18 mois, il s’agit d’une nouvelle étape dans notre politique sportive ». En 15 mois, les travaux, débutés en janvier 2022, ont transformé l’ancien stade de football en une surface multi activités de quelque 4000 m² : espace fitness garni de 7 appareils, 12 terrains de boules et stade couvert abritant terrains de Basket, hand, foot et futnet. Prochainement y seront ajoutés des tribunes, des vestiaires et une buvette.



Objectif : offrir une palette variée de disciplines sportives, que ce soit pour les clubs, associations, établissements scolaires du territoire ou en libre accès à tous les publics. « A travers cette nouvelle structure, la CAB souhaite redonner le goût du sport, créer de nouvelles connexions entre les quartiers sud d’Agliani, Montesoro et Lupino, être un lien intergénérationnel » explique le président de la CAB. « On souhaite que cela devienne un véritable lieu de vie favorisant non seulement la cohésion sociale à travers les échanges sportifs et culturels mais également un instrument de prévention, de médiation et d’accompagnement, d’inclusion. Le Spazziu accueillera plusieurs associations des quartiers sud, porteuses de projets dans les domaines socio-culturel et socio-économique sur le territoire de la CAB ».

Le montant global du projet s’élève à 941 800 €, dont 340 000 € alloués par la Collectivité de Corse et 154 000 par l’Etat dans le cadre de la dotation « Politique de la ville ».





Qui était Roger Poggi ?

Roger Poggi a été un grand serviteur du football corse. Joueur à l’Etoile Filante Bastiaise, il avait ensuite rejoint en 1946 les instances de la Ligue Corse de Football pour organiser les compétitions de jeunes et encadrer leurs sélections régionales. Pendant de nombreuses années il exerça les fonctions de secrétaire général de cette ligue. Il décédera en 1991 à l’âge de 78 ans.





« A mon époque, c’était le stade du SCOB*, enfin si on pouvait appeler cela un stade » se souvient Pierre Savelli, le maire de Bastia. « Cette infrastructure rénovée est située dans un quartier en pleine expansion, en pleine mutation. Prochainement, derrière le COsec Pepito-Ferretti, vont y être construits 250 logements. Cela entre pleinement dans notre politique sportive et sociale qui fait partie de nos préoccupations majeures »



Ils ont dit

Michel Castellani, député de la 1ère circonscription de Haute-Corse

« C’est une joie d’être ici, car c’est toujours formidable d’améliorer le cadre de vie. Le sport est important pour la santé, le vivre ensemble, le mode de vie. C’est un pas énorme pour tous ceux qui ont envie de faire du sport, chacun à leur niveau »





Yves Dareau, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse

« La politique de la ville, c’est ça ! Le sport cela peut être la compétition, le dépassement de soi et l’unité sociale, le lien intergénérationnel. La politique de la ville c’est aussi le ciment social dans le côté civique car ce sont avant tout les habitants du quartier qui vont prendre soin de ce lieu. C’est donc un acte de citoyenneté »



Lauda Guidicelli , conseillère exécutive en charge de la jeunesse, du sport, de l'innovation sociale et de l'égalité femme-homme

« Cette rénovation était attendue après la réalisation du Cosec Pepito Ferretti. La politique de la CAB a du rythme, la vision, maille son territoire et s’adresse à tous. Le sport est un véritable vecteur de transmission »



*SCOB : Sporting Club Olympique Bastia créé au début des années 80.