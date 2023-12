Spassighjata Bunifazinca : Régis Rico et Elsa Casadesus lauréats à Bonifacio

En haut de la liste des favoris on retrouvait le Porto-Vecchiais Régis. Rico, tenant du titre, dont c'était le retour à la compétition suite à une longue période de convalescence après une blessure à la cheville survenue sur le trail de.. .Bonifacio en octobre dernier. Cela ne l'empêchait pas de prendre les commandes de l'épreuve et au terme du premier tiers de la course avant de monter en Haute-Ville il de pointer en tête devant les Fiumorbais Emile Vendasi et François Gelmini, le Proprianais Pierre-Paul Giacomini et Olivier Dumoulin (Altore Racing Team) qui le suivaient à quelques secondes.



Du côté des dames Elsa Casadesus avait pris les devants suivie à distance par Carole Scipilliti (COP).

Le passage du côté du couvent Saint-François et dans les ruelles bonifaciennes permettaient à Régis Rico de conserver la tête. Les descentes de Saint Roch et du Rastellu donnaient encore un peu plus de,rythme au final de la Spassighjata Bunafazinca que Régis Rico s'adjugeait dans le temps 33'55 devant Emile Vendasi (34'09) et Pierre-Paul Giacomini (34'13). Elsa Casadesus s'imposait chez les

féminines en 43'51 devançant Carole Scipilliti (45'56) et Béatrice Gallet (48'09).