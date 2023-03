"Sous tension" : Les violences conjugales se dénoncent à Cine Donne

Mireille Fiévet est la fondatrice et directrice de la « Boîte à Mômes » qui propose et anime depuis 1998 des ateliers théâtre pour tous. En 1994, elle devient Artiste comédienne, auteure, et metteur en scène et réalisatrice- scénariste avec CinéBam qu'elle crée en 2016. Ses premiers courts-métrages : « Un jour comme un autre ...ou presque », « Le syndrome de Lola », « Happy Birthday » …. Puis « Sous-Tension ». Ce film qui traite de la violence conjugale, dont elle a été témoin, a été primé dans de nombreux Festivals Internationaux : New-York, Hollywood, London , Milan , Rome , Toronto et nominée dans de nombreux autres.

Mireille Fiévet vient tout juste de terminer un nouveau court-métrage de 15 m : « Fausse rumeur ». « Je l’ai tourné avec les comédiens adolescents de ma boite et il traite du Cyber harcèlement chez les ados. « Le 5ème est en écriture, toujours avec mes élèves, et je vais aussi continuer l’écriture d’un long-métrage »