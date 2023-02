Sous l'égide de l'UNESCO Bastia célèbre A Festa di a lingua materna

Cusì chì, da prumove a diversità linguìstica è culturale è da rammintà a primura di u multilinguìsimu inde e nostre sucetà, prupone a Cità di Bastia un prugramma riccu di scontri artìstichi, culturali è umani da valurizà u patchwork linguìsticu chì cumpone u nostru locu.

Cette « Journée internationale de la langue maternelle » approuvée à la Conférence générale de l’UNESCO en 1999 a été initiée par le Bangladesh.



La 1ère édition a eu lieu en 2000. Pour l’institution internationale les diversité culturelles et linguistiques sont importantes pour des sociétés durables. Au sein de son mandat pour la paix elle œuvre ainsi pour préserver les différences de cultures et de langues qui favorisent la tolérance et le respect des autres.



À l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque année le 21 février, l’UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite ses États membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible afin de rappeler que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable. Selon l’UNESCO la diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. Elle note toutefois des progrès dans le domaine de l’enseignement multilingue, en particulier pour les enfants d’âge préscolaire, et plus d’engagement en faveur de son développement dans la vie publique.



Dans ce cadre, la ville de Bastia a programmé toutes sortes animations du vendredi 17 au mardi 21 février à la Casa di e Lingue et au Centre Culturale Alb’Oru. Au programme : Veghja tradiziunale, autour des chants, poésies, saveurs, improvisation et contes de la tradition orale Corse, conférences, spectacles, expositions, présentations de livres, autant de manifestations qui vont aussi dans le sens de la candidature de Bastia à Capitale Européenne 2028.