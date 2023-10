Sortie nocturne à vélo à Ajaccio : Les cyclistes invités à briller en toute sécurité

L'événement se veut ouvert à tous et se déroulera dans une atmosphère conviviale, visant à promouvoir une image positive et rassembleuse de la pratique du vélo. Le rendez-vous est fixé à 18h30 à l'atelier Velocità, situé dans les locaux de SCOPA, sur le terre-plein de la gare.Le parcours à vélo, majoritairement plat, a été conçu pour être accessible à tous, y compris aux plus jeunes. Les organisateurs encouragent les participants à équiper leurs vélos de lampes, gilets réfléchissants, et autres dispositifs lumineux, afin de garantir leur sécurité.Pour ceux qui n'ont pas de vélo mais souhaitent se joindre à l'événement, Velocità propose des solutions personnalisées. De plus, les amateurs de skates, trottinettes, et rollers sont les bienvenus s'ils souhaitent soutenir cette démarche.Il est à noter qu'en cas de conditions météorologiques défavorables, l'événement sera reporté à la semaine suivante. Toutes les informations et mises à jour sont disponibles sur la page Facebook de Velocità ( https://fb.me/e/3kSdIwa2N ) ou en contactant l'association directement. Une occasion idéale pour les cyclistes de briller en toute sécurité !