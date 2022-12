Sortie Littéraire : "Spectacles et divertissement en Corse au temps des Bonaparte" de Jean-Marc Olivesi

Ce magnifique livre nous plonge dans une Corse pleine de rires, de déclamations, de poésies, de musiques. Grâce à la contribution d'un grand nombre de chercheurs, le lecteur est en totale immersion dans la société corse de la fin du XVIIIème au début du XIXème siècle.La publication, il y a deux ans, de l’ouvrage de Jean‐Christophe Liccia consacré aux jeux, à la musique, à la danse et au théâtre en Corse a été un coup de tonnerre dans le ciel de l’histoire culturelle de notre île ! En effet si on connaissait nombre de divertissements populaires, la présence de chanteurs lyriques déroulant des carrières prestigieuses aussi bien à Bastia que sur les premières scènes d’Europe fut une véritable révélation.Si Balzac, en 1838, à l’issue d’un séjour à Ajaccio, avait écrit « La civilisation y est comme au Groenland… Il n’y a ici ni cabinet de lecture, ni filles, ni théâtres populaires, ni société, ni journaux ni aucune des impuretés qui annoncent la civilisation. », la Cité impériale disposait bel et bien d’un fonds important de livres, réunis dès le Consulat par Napoléon et Lucien Bonaparte pour sa bibliothèque, et le théâtre y existait depuis 1831. Pendant le Consulat et l’Empire, Napoléon est allé plus de 682 fois au théâtre et y a vu 374 pièces.Suite à la préface d’Élisabeth Caude, les chapitres s’enchaînent : Le texte et l'image, le geste et la parole de JM. Olivesi, Les fêtes corses du marquis de Cursay au temps du carnaval (1750-1752) d’A. Franzini, Permission et interdiction de danser à Ajaccio au XVIII° siècle de AM. Graziani, Réflexions sur la poésie corse au temps des Bonaparte d’Eugène F.-X. Gherardi, Du Cinque Maggio à la figure de l’Empereur dans le folklore poétique et la poésie anonyme, populaire, dialectale (1821-1921) de D.Antona-Cardinet, Les instruments de musique dans la tradition musicale corse du temps de l’enfance de Napoléon Bonaparte de D.Delgrossi, L’oratoire Saint-Jérôme : la naissance du premier théâtre municipal d’Ajaccio. Du Consulat à la fin du Premier Empire de X. Trojani, Le portrait d’une Bonifacienne, épouse de Jacques Jouvin : un précieux témoignage sur les goûts musicaux des élites locales de MÉ. Nigaglioni, Le spectacle lyrique à Bastia : le triomphe du bel canto italien de A. Jurquet, Le théâtre de Bastia dans l’Europe de son temps : fonctionnement, programmation et artistes (1771-1802) par JC Liccia.