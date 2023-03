"Songe au pays des mille et une nuits" : Le 1er roman du Bastiais, Denis Thomas

À travers ce livre l’auteur aborde aussi de nombreuses thématiques douloureuses : alcoolisme, adultère et violence conjugale. C’est cette violence conjugale qui a été le déclic pour l’auteur, qui a déclenché à 48 ans son envie d’écrire. « Une personne de ma famille était victime de violences conjugales, battue par son mari » souligne l’écrivain sous le pseudo Denis Thomas. Un roman donc bâti sur des faits hélas réels qui le touchent particulièrement. « C’est une sorte de coup de gueule. En tant qu’homme je me sens honteux qu’un homme puisse lever la main sur une femme. C’est ma modeste contribution à cette lutte contre les violences conjugales. Un message de soutien, d’espoir, de combat pour ces femmes qui comme Myriam dans mon livre, lutte à chaque instant, qui ont souvent honte d’en parler. La femme est porteuse de la vie, il faut la respecter. Qui ne respecte pas une femme, ne respecte pas sa mère. »





Ce roman, ce sont en fait deux histoires qui s’entrecoupent : les retrouvailles, par hasard, de Myriam et Abdel, 25 ans après leur séparation. « Tous les personnages sont véridiques, j’ai juste changé les prénoms. J’y apparais un moment. J’ai relaté les faits de manière littéraire, à la manière d’un journaliste. J’y emploie à la fois l’indicatif présent pour que ce soit plus percutant et le passé-simple pour le côté plus littéraire, la part conte de fée. Le titre du roman est un jeu de mot. Songe pouvant être aussi bien substantif ou verbe à l’impératif. Le lecteur en saisira pleinement le sens à la fin. A la fin, réel et songe ne font plus qu’un. C’est un livre difficile mais pas triste ». Une fin d’ailleurs bien surprenante !





La belle photo de couverture évoque aussi les 1001 nuits. « Je connais les Emirats pour y être allé et cela m’a aidé dans les diverses descriptions que j’ai pu faire au fil des pages. Car si Myriam est française, Abdel, venu travailler à Paris, est originaire des Emirats ».



Des projets ? « La rédaction de ce livre m’a mis le pied à l’étrier. J’ai attaqué un 2ème roman, différent, dont le thème sera l’Amérique du sud. Un roman qui mêlera aventure et amour dans différents pays comme le Brésil, l’Argentine. Il devrait paraître d’ici 2 ans »