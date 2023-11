Solidarité Corse-Tunisie : Le matériel médical en attente de distribution

La mission humanitaire portée par les associations PER A PACE et APTC, approche de son achèvement. Le matériel médical arrivé gracieusement à Tunis attend de surmonter quelques formalités administratives pour être remis aux structures bénéficiaires, permettant ainsi une seconde vie à ces équipements obsolètes en Corse. "Bien que le dédouanement ait été achevé, certaines procédures avec les ministères tunisiens sont encore en cours. La semaine prochaine, le matériel médical, comprenant des équipements tels que des scialytiques, des bras de réanimations, des lits médicalisés, des fauteuils roulants, des fauteuils de confort, des fauteuils de dialyse, des brancards, et divers autres équipements médicaux et scolaires, sera remis aux associations et structures appropriées avec lesquelles les associations corses sont en contact." fait savoir Per a Pace dans un communiqué.

Jeudi dernier, des militants associatifs ont rencontré les responsables de l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), qui ont dédouané le matériel et organiseront sa distribution aux diverses associations et organisations au profit des populations locales. La délégation corse a également échangé avec des journalistes locaux sur la situation en Tunisie, la Méditerranée et la Palestine, soulignant l'importance de lutter contre les fausses informations.

"Cette mission solidaire" rappelle Per a Pace "n'a pu être réalisée que grâce à un partenariat étendu, tant en Corse qu'en Tunisie, avec le soutien de la CDC et d'autres entreprises locales, permettant ainsi à ce matériel médical obsolète en Corse de trouver une seconde vie utile aux populations tunisiennes le long des rives de la Méditerranée."