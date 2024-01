Soldes d'hiver 2024 : quand démarrent les promotions en Corse ?

Après les festivités, place aux soldes. Comme à l'accoutumée, les commerçants s'apprêtent à proposer des promotions attractives pour liquider leurs stocks. Dans cette perspective, le ministère de l'Économie a établi les dates officielles des soldes d'hiver pour « la majorité des départements métropolitains », fixées au 10 janvier 2024 pour la durée de quatre semaines, soit jusqu'au mardi 6 février.



Que ce soit pour la saison hivernale ou estivale, le calendrier des soldes est déterminé conformément à l'arrêté du 27 mai 2019 et à l'article L. 310-3 du code de commerce. « Les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois », précise le texte consultable sur le site de Légifrance.

Concernant le commerce en ligne, les autorités soulignent que « les dates des soldes sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. » Les consommateurs peuvent ainsi anticiper et bénéficier des offres promotionnelles à partir du 10 janvier dans la plupart des départements métropolitains.



L’inflation risque de gâcher la fête

Alors que les dépenses contraintes, telles que l’énergie et l’alimentation, ont connu une flambée de tarifs au cours des derniers mois, les consommateurs semblent freiner leurs achats plaisir. Entre subvenir aux besoins essentiels de la famille et se procurer des articles de mode ou de loisirs, le choix s'oriente vers les priorités budgétaires. L'Observatoire économique de l'Institut Français de la Mode (IFM) confirme cette tendance, indiquant que « l'arbitrage budgétaire des Français se fait au détriment des loisirs, du plaisir et de la mode ». Par ailleurs, la période des fêtes, synonyme d'importantes dépenses, vient de s'achever. La question demeure : l'inflation ne viendra-t-elle pas ternir le pouvoir d'achat des ménages et impacter les soldes à venir ?